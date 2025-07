Bilancio sociale Caritas, cresciuti del 42% gli interventi d’aiuto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cresce in forma vertiginosa il numero di richieste di aiuto nei confronti della Caritas diocesana di Udine, che in cooperazione con il Centro missionario diocesano e l’Opera di Casa Betania, è in prima linea nell’attività di contrasto alle fragilità economiche e sociali a cui sempre più persone devono far fronte.

E’ quanto emerso dal bilancio sociale 2024, che evidenzia una crescita del 47% degli interventi rispetto ai 12 mesi precedenti, con un totale di 2.621 persone coinvolte.

In primo piano l’Emergenza Abitativa, dato che registra un incremento del +23% rispetto al 2023, dovuto a situazioni di assenza di reddito, o sua insufficienza nella gestione delle utenze.

Quindi il servizio mensa, con un amento del 42% dei soggetti che ne hanno fatto richiesta.

In aumento anche il numero di richieste accolte da Casa Betania, comunità che accoglie e accompagna persone e famiglie in situazioni di grave marginalità.