Biometano a Pagnacco, nuovo incontro pubblico

La comunità di Pagnacco ha ribadito il proprio no all’impianto di biometano che un consorzio di aziende agricole vorrebbe realizzare tra Modoletto e Fontanabona.

Lo ha fatto in occasione dell’incontro pubblico promosso mercoledì sera dal comitato “No Biometano a Pagnacco”, che ha coinvolto diversi esperti per affrontare alcune tematiche legate all’impianto, in particolare i possibili effetti su salute, viabilità, odori e paesaggio.

Un tema particolarmente sentito dal territorio, dove si moltiplicano gli striscioni per esprimere contrarietà al progetto. Non sono bastati gli spazi messi a disposizione nell’oratorio parrocchiale per contenere i cittadini intervenuti, oltre trecento, molti dei quali hanno assistito all’incontro dall’esterno della struttura.

Contestualmente è proseguita la raccolta di firme contro l’impianto, salite a oltre 3.232.

Ad aprire i lavori è stato l’ingegnere Adriano Runcio, presidente del comitato, con il vice Leonardo Torossi, il quale ha spiegato che l’obiettivo della serata è stato quello di informare i cittadini sulle ricadute dell’impianto.

In particolare gli esperti intervenuti hanno spiegato il funzionamento di strutture come quella progettata a Pagnacco, che richiedono una continua alimentazione con liquami, con la possibilità di emanazione di odori sgradevoli e il transito di mezzi per il trasporto delle biomasse.

Tra le perplessità manifestate, il fatto che i benefici dell’impianto sarebbero per pochi, mentre i costi sociali e ambientali ricadrebbero sulla collettività. Ma anche l’eventuale svalutazione degli immobili e gli effetti sulla viabilità.

All’incontro, moderato dal vicedirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, sono intervenuti tra gli altri la sindaca di Pagnacco Laura Sandruvi e i consiglieri regionali Massimo Moretuzzo, Simona Liguori e Rosaria Capozzi.