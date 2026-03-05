Biometano a Pertegada, residenti preoccupati: “Rovinato un paese, vendiamo casa”

2
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Continua a far discutere a Pertegada, frazione di Latisana, il progetto di riconversione dell’impianto a biogas in una centrale per la produzione di biometano. Tra i residenti cresce la preoccupazione per l’impatto sul territorio e c’è anche chi pensa di vendere casa: con da una parte la produzione di energia rinnovabile, dall’altra i timori dei residenti per possibili cattivi odori, aumento del traffico di mezzi pesanti e ricadute sul turismo della vicina Lignano Sabbiadoro.