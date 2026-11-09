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Biometano, Pagnacco chiede una legge a tutela dei territori

Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Regole più stringenti e fasce di tutela anche per gli impianti di biogas e biometano. Sono le richieste portate questa mattina a Trieste dal Comitato ‘No biometano a Pagnacco’, ascoltato dalla IV Commissione regionale sulla petizione numero 26, sostenuta da oltre 5.300 firme.

Dopo lo stop al progetto di Modoletto, l’obiettivo è ottenere garanzie per tutto il FVG. Il procedimento era stato archiviato nel dicembre 2025 per incompletezza della documentazione e su successiva richiesta della società proponente. Il Comitato chiede un’iniziativa legislativa sull’articolo 11bis del decreto legislativo 190/2024, modificato dal decreto legge 175/2025. La norma, nei criteri per individuare le aree idonee, prevede fasce di rispetto dai beni tutelati di 3 km per l’eolico e 500 metri per il fotovoltaico, senza analoghe distanze specifiche per biogas e biometano. Il Comitato auspica ora che il confronto possa tradursi in interventi concreti e in un dialogo con lo Stato.

 

La richiesta si affianca al percorso del Comune, contrario alla localizzazione proposta, e delle Comunità Collinare che, su iniziativa della sindaca Laura Sandruvi, ha approvato un ordine del giorno per chiedere maggiori tutele e criteri chiari. L’intento è trasformare la mobilitazione locale in un risultato utile all’intera regione.

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