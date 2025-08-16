Blackout a Lignano nel pieno del Ferragosto: locali al buio e caos viabilità

GUARDA IL VIDEO Ferragosto insolito a Lignano Sabbiadoro, dove nella serata di venerdì 15 agosto un improvviso blackout ha lasciato parte della città al buio, poco dopo le ore 21, nel momento clou della giornata, tra ristoranti pieni, gelaterie affollate e negozi aperti con clienti all’interno.

La corrente è saltata per tre volte, con interruzioni alle 21, alle 22 e alle 22:38. Turisti e residenti si sono ritrovati in strada, utilizzando le torce dei telefonini per farsi luce, mentre alcuni locali hanno acceso candele e luci di emergenza per garantire almeno in parte il servizio.

Al termine dello spettacolo dei droni, con le strade ancora senza illuminazione, si sono create lunghe code e problemi alla viabilità, con ciclisti e pedoni che si muovevano tra le carreggiate al buio, non senza rischi per la propria ed altrui incolumità.

La scena, surreale per una località, abituata alla vivacità e alle luci della movida, è stata immortalata da molti turisti ed è finita sui social.

Le cause del blackout non sono ancora state rese note, ma si ipotizza un guasto tecnico legato all’elevato consumo energetico in una delle serate in cui Lignano registra il maggior numero di presenze.

Non sono mancate le reazioni di albergatori esercenti e commercianti dopo quanto accaduto. “E’ ormai ansia da blackout” – affermano Enrico Guerin, presidente Confcommercio Federalalberghi Fvg, Alessandro Tollon, vicepresidente provinciale Confcommercio, e Loris Salatin, presidente con Confcommercio Lignano. “Due serate di pienone con intollerabili interruzioni del servizio elettrico – affermano. Tanti e gravi i problemi delle aziende turistiche, dal fare un caffè a cucinare la cena per gli ospiti, dall’impossibilità di incassare a tutti gli aspetti legati alla sicurezza di turisti e lavoratori. Tanti anche gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco – proseguono – per sbloccare ascensori”.

I rappresentanti di categoria spiegano che c’erano state già delle avvisaglie alla vigilia di Ferragosto. E che ieri la situazione è degenerata, ” con mezza Lignano al buio e pos e reti telefoniche in parte fuori uso”.

“L’anno scorso – aggiungono Guerin, Tollon e Salatin – Confcommercio Lignano aveva aveva chiesto rassicurazioni a Edistribuzione, ottenendo l’impegno a migliorare le forniture, ma le cose sono invece peggiorate. E’ prioritario ormai mettere mano alle infrastrutture – concludono – perché Lignano non può presentarsi al buio nel giorno più importante dell’anno. Oltre ai problemi lavorativi, il danno d’immagine è incalcolabile”.