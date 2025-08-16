Blackout a Lignano, sindaco Giorgi: “Fatto inaccettabile”

Anche il sindaco della città balneare, Laura Giorgi, ha espresso il proprio profondo disappunto per quanto verificatosi nella serata di Ferragosto a Lignano:

“Era prevedibile che questo in questo fine settimana sarebbe stata toccata la punta massima di presenze nella località, comportando l’impennata dei consumi di corrente. Pertanto è inaccettabile quanto accaduto” – ha puntualizzato la prima cittadina -.

“A inizio luglio – ha precisato Giorgi – E-distribuzione aveva annunciato il completamento di alcuni interventi di ammodernamento e adeguamento tecnologico del servizio di erogazione energetica, e pensavamo che fosse stata trovata la soluzione al fenomeno dei sovraccarichi di energia. Purtroppo, tuttavia, come già accaduto in passato, alla prima criticità il sistema non ha retto e anche in questo caso il disagio è stato severo per residenti, turisti e operatori”.

Il sindaco concorda con quanto espresso dai rappresentanti delle categorie economiche, ritenendo che simili disservizi compromettono la sicurezza di residenti e turisti, danneggiando chi lavora e intaccando l’immagine della città.