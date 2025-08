Bollino nero sulla A4: attesi 190 mila veicoli, scatta il piano anti-code

Secondo sabato da bollino nero sulla A4: sabato 2 agosto si prevede il transito di circa 190 mila veicoli sull’intera rete gestita da Autostrade Alto Adriatico. Le direttrici più critiche saranno in direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio. Possibili code nei pressi degli svincoli verso il mare, tra San Donà e Portogruaro, e alle barriere di Trieste Lisert – con oltre 23 mila mezzi attesi – e Villesse/Gorizia, da dove si punta a Slovenia e Croazia. I mezzi pesanti non potranno circolare domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Il meteo instabile potrebbe ulteriormente aggravare la situazione. Per gestire il traffico è stato attivato un piano operativo speciale: oltre 300 operatori tra tecnici, ausiliari, soccorritori e assistenti saranno in servizio lungo tutta la rete per garantire sicurezza e assistenza. Domenica 3 agosto sarà invece da bollino giallo, con 164 mila mezzi attesi e traffico sostenuto sia verso Trieste che verso Venezia.