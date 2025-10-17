Bonus Casa, nuove opportunità per le ristrutturazioni in Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è tenuto a Villa Manin di Passariano, l’incontro dedicato al “Bonus Casa Ristrutturazione”, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento, incentrato sul recupero e la riqualificazione dell’edilizia privata, si è aperto con il saluto del sindaco di Codroipo, Guido Nardini. Il vicepresidente della Regione, Mario Anzil, ha illustrato il presente e il futuro di Villa Manin, mentre l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, ha presentato la Legge Regionale n.8 del 4 luglio 2025, che introduce nuove misure per le ristrutturazioni edilizie private.