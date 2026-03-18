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Bora forte in Friuli Venezia Giulia: raffiche fino a 110 chilometri orari

Al momento non si segnalano particolari criticità sul territorio, ma resta alta l’attenzione per l’evoluzione del fenomeno
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Vento forte in Friuli Venezia Giulia per l’arrivo della Bora.

Secondo la Protezione Civile regionale, le raffiche hanno già superato i 60 chilometri orari a Lignano e gli 85 a Trieste, mentre sulle Prealpi si sono registrati picchi fino a quasi 130 chilometri orari.

La situazione è destinata a proseguire anche nelle prossime ore: entro sera la Bora potrebbe intensificarsi ulteriormente, con raffiche fino a 100–110 chilometri orari a Trieste e tra i 60 e i 70 in pianura.

Il vento soffia dai quadranti nord-orientali, con possibili rinforzi locali anche nelle vallate e in alcune zone di pianura.

Al momento non si segnalano particolari criticità sul territorio, ma resta alta l’attenzione per l’evoluzione del fenomeno.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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