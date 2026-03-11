  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 11 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Bordano riapre le ali: torna la magia tropicale della Casa delle...
Riaperto in versione Polis l’ufficio postale di Raveo
Intesa Sanpaolo incontra le Pmi del Nordest
Regione e Agea unite per il comparto agricolo
Lignano, sicurezza rafforzata e possibili “zone rosse” per i grandi eventi
Crack QBell di Remanzacco, condanna definitiva per Cupitò
Caso pitbull, i cittadini: “Si preveda patentino per gestirli”
Baldasseria, i residenti chiedono maggiori controlli
Caso-pitbull, nella stessa casa prelevati 4 cuccioli un anno fa
Delitto di Gemona, il Riesame si riserva la decisione su Mailyn
Bordano riapre le ali: torna la magia tropicale della Casa delle Farfalle

Dal 14 marzo ripartono le serre con oltre 1.000 farfalle esotiche e un nuovo progetto dedicato alla biodiversità, tra educazione ambientale, eventi e laboratori per scuole e famiglie.
Redazione
Autore: Redazione

Le serre della Casa delle Farfalle di Bordano riaprono con una stagione tutta nuova. Sabato 14 marzo la Cooperativa Farfalle nella Testa alza nuovamente le porte di una delle attrazioni naturalistiche più originali del Friuli Venezia Giulia, con il tema guida “Ali alla Biodiversità”. 

Dopo i lavori di manutenzione straordinaria degli scorsi mesi la Casa delle Farfalle torna ad accogliere visitatori, famiglie e scolaresche con un’offerta più ricca e una visione rinnovata: non più solo esposizione naturalistica, ma un vero e proprio hub di sensibilizzazione ambientale, capace di trasformare ogni visita in un’esperienza di consapevolezza e partecipazione attiva. Nelle tre grandi serre che riproducono gli habitat della Giungla Africana, della Foresta del Sudest Asiatico e dell’Amazzonia, oltre 1.000 esemplari appartenenti a più di 100 specie di farfalle torneranno a volare liberi, accolti da piante e animali esotici in un ambiente accuratamente ricostruito per ricreare l’esperienza dei grandi ecosistemi tropicali.

La riapertura non segna solo la ripresa delle visite: rappresenta il lancio di una visione più ambiziosa. «Con “Ali alla Biodiversità” vogliamo ricordare che anche il gesto più piccolo, come il battito d’ali di una farfalla o la scelta di visitare una struttura sostenibile, può generare un impatto globale – dichiara Armando Masci, presidente della Cooperativa FNT -. La nostra missione come cooperativa è sempre stata quella di coniugare il lavoro e la cura del territorio; quest’anno vogliamo che ogni bambino, studente o turista che varca la nostra soglia torni a casa con la consapevolezza di essere un custode della natura».

Oltre le serre: un hub di sensibilizzazione ambientale

Per il 2026, la Casa delle Farfalle si trasforma in qualcosa di più di uno spazio espositivo. Il programma della stagione comprende percorsi laboratoriali per le scuole – dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di Secondo Grado – incentrati sul ruolo degli impollinatori per l’equilibrio ambientale e la sicurezza alimentare, escursioni guidate, workshop tematici, eventi entomologici, talk naturalistiche e concerti a basso impatto ambientale.

Tra le attrazioni permanenti figurano la mostra “Farfalle. 4 vite, 1000 storie”, la collezione “Gioielli a 6 zampe”, il MUFFFA – museo interamente dedicato alle collezioni di lepidotteri – e il giardino “PolliNation”, progetto pilota per la promozione della biodiversità urbana attraverso piante del territorio e la valorizzazione degli impollinatori. 

Il calendario completo degli eventi sarà pubblicato a breve sul sito ufficiale e sui canali social della struttura.

