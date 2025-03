Bordin a 102 anni aeronautica: “Legati da rispetto e amicizia”

“Un segno di vicinanza, rispetto e amicizia nei confronti dell’Aeronautica militare, delle donne e degli uomini che, seguendo i valori e i principi dell’Arma Azzurra, servono il nostro Paese”.

Sono le parole del presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, a margine della cerimonia all’aeroporto di Rivolto in occasione dei 102 anni dell’Aeronautica militare. “Un anniversario importante – ha aggiunto il presidente dell’Assemblea legislativa regionale – per ricordare un passato glorioso, ma anche l’impegno attuale nel garantire la sicurezza e altre attività importanti a servizio del territorio. Non dobbiamo mai dimenticare il valore e il ruolo delle istituzioni, militari e civili, chiamate a collaborare per dare a tutti i cittadini ciò di cui hanno bisogno”, ha concluso Bordin.



Aspetti sui quali si è soffermato anche il comandante del 2° Stormo, il colonnello Giovanni Lodato, che nel suo discorso durante la breve cerimonia, iniziata con l’alzabandiera e gli onori ai caduti, ha ricordato le attività svolte a servizio della collettività, come il trasporto d’urgenza per il centro regionale trapianti o il supporto all’elisoccorso 118 con base a Compoformido. E ancora il sostegno alla protezione civile in caso di calamità e la veglia meteorologica. Tutte attività che si aggiungono a quella principale, propria dell’Aeronautica militare: la difesa dello spazio aereo in contesti nazionali e internazionali.

Tante le autorità civili e militari presenti alla cerimonia, compresi i sindaci dei Comuni del territorio e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma. Non ha voluto mancare la medaglia d’oro al valor militare, la 101enne Paola Del Din.