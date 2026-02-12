Borgo Pracchiuso in festa con luminarie a cuore, scatta la viabilità speciale

A Udine si accendono le luminarie a forma di cuore lungo via Pracchiuso per la storica Fiera di San Valentino, giunta alla 338esima edizione.

Il borgo si anima con bancarelle, prodotti tipici, musica e rievocazioni, mentre una mostra bibliografica rende omaggio a Tina Modotti negli spazi dell’Asp La Quiete. Apertura straordinaria anche del chiostro della Prefettura.

Per garantire la sicurezza sono previste limitazioni al traffico: sabato stop a transito e sosta in via Pracchiuso e largo delle Grazie, con modifiche alla circolazione anche nelle vie San Valentino, Tomadini e Bersaglio e obblighi di svolta in piazzale Oberdan.

Una festa tra tradizione e viabilità speciale nel cuore della città.