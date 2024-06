Borsa di studio su friulano, romancio e ladino

C’è tempo fino all’11 luglio per presentare la candidatura di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Linguistica, promosso dalla Libera Università di Bolzano congiuntamente all’Università degli studi di Verona e in collaborazione con l’ARLeF-Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane. Tra le sette borse di studio messe a disposizione per la frequenza, una è riservata al progetto sull’analisi comparativa delle politiche di tutela del romancio, del ladino e del friulano.

La borsa di studio verrà assegnata al miglior progetto nell’area tematica della sociolinguistica che abbia come focus la tutela giuridica e le politiche linguistiche pubbliche inerenti alle lingue di minoranza friulano, ladino dolomitico e romancio grigionese. Il progetto dovrà prevedere l’analisi dettagliata delle norme e dei documenti di pianificazione attualmente in vigore da un punto di vista comparativo tra le tre realtà.

La selezione prevede un colloquio nel quale sarà discusso il progetto di ricerca presentato e valutate le competenze linguistiche del candidato, a cui, oltre alla lingua italiana, è richiesta una buona conoscenza dell’inglese (lingua principale di insegnamento) e del tedesco. La padronanza del friulano, del ladino e del romancio costituiranno un titolo preferenziale.

La frequenza del corso di dottorato si articolerà quindi su tre annualità e comprenderà una specifica attività di ricerca da svolgersi presso l’Agenzia regionale per la lingua friulana, per un periodo di due mesi.

Il corso di dottorato formerà professionisti di alto livello scientifico e i dottorandi potranno usufruire di metodologie, strumenti e risultati sviluppati in importanti progetti di ricerca (PRIN, DFG, SNF, PNRR). Inoltre, è stato stipulato un accordo bilaterale con l’Università di Marburg che prevede – a chi verrà selezionato per questo ‘International Doctoral Track’ – il rilascio di un doppio titolo di dottorato.

Per presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al dottorato sono ammesse tutte le Lauree specialistiche o magistrali. È necessario aver ottenuto 300 CFU (laurea magistrale). Tutte le informazioni sono disponibili online su www.unibz.it