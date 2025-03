Botta e risposta Legambiente-Bini, discordia sulla neve

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Di fronte a un contesto climatico in evidente cambiamento, la gestione degli impianti di risalita da parte di PromoTurismoFVG è efficiente e lungimirante. Grazie agli investimenti strategici programmati negli ultimi sei anni, è stato possibile aumentare la qualità delle piste e dell’offerta, garantendo a tutta la montagna una crescita turistica, e quindi economica, senza precedenti. La spesa per la gestione degli impianti e dell’innevamento è pienamente ripagata dall’aumento dei turisti e degli sciatori”.È il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini in relazione al report Nevediversa, pubblicato da Legambiente. L’assessore ha poi smentito i dati citati nel report e relativi all’innevamento artificiale, in quanto “privi di fonte e non corrispondenti al vero. Non solo non c’è alcun prelievo forzato dell’acqua, ma negli ultimi cinque anni, in media, PromoTurismoFVG ha speso per l’innevamento artificiale il 37% in meno rispetto a quanto citato da Legambiente”.