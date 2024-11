Il ritorno del bus della linea 1 in via Aquileia incontra il favore di commercianti, che prevedono una rivitalizzazione della zona. A farsi portavoce del favore con cui la notizia è stata accolta è Stefano Ridolfo, responsabile Acli, che ci rivela il risultato del sondaggio lanciato nella chat ‘la via Aquileia che sorride’. Tra i residenti, invece, non tutti sono favorevoli. GUARDA IL VIDEO