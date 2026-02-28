Cagnolina fulminata a Udine, la proprietaria: “Sto vivendo il mio lutto nel riserbo”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Sto vivendo il mio lutto nel riserbo” sono le parole della proprietaria di Maggie la cagnolina morta fulminata a Udine due settimane fa. Resta forte il dolore della donna che ora assistita da un legale, ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia e chiedere un risarcimento. Disposta anche l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte. Era una normale passeggiata in centro a Udine quando Maggie, una cagnolina meticcia di 14 anni, ha poggiato la zampa vicino a una pozzanghera, accanto a un tombino. In quel punto, secondo la ricostruzione, erano presenti cavi elettrici scoperti: la scarica è stata fatale. L’episodio risale a due settimane fa e ha portato all’apertura di un’indagine da parte della polizia locale per accertare eventuali responsabilità nella manutenzione e nella sicurezza degli impianti pubblici.