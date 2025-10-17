Campi da padel, tennis, basket e calcetto: apre lo Sporting Club Le Fucine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo il ristorante e l’albergo, il gruppo Danieli ha realizzato a Buttrio anche un centro sportivo, aperto a tutti, che si sviluppa su un’area di 5 ettari. Ha richiesto risorse per 10 milioni di euro, che fanno salire a 80 milioni gli investimenti della multinazionale per il territorio negli ultimi 5 anni.

I lavori di realizzazione dello Sporting Club Le Fucine sono partiti a giungo 2024: la struttura è operativa dal primo settembre e ha ricevuto la visita dei vertici della Danieli.

Il cantiere prosegue e porterà alla realizzazione di un percorso vita di circa 500 metri, con diverse piazzole per svolgere esercizi, aree dedicate all’allevamento delle farfalle e alla coltivazione di erbe per la produzione di oli essenziali.