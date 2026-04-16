Cane perso per tre mesi: il ritorno di Queen commuove tutti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tutto inizia il 4 dicembre. Queen esce in giardino, come ogni mattina. Ma questa volta non torna più. Il cancello è chiuso, la recinzione intatta. Di lei nessuna traccia.

I proprietari, Nadia e Moreno, iniziano subito a cercarla. Appelli sui social, volantini ovunque, perfino i cani molecolari. Ma Queen sembra svanita nel nulla.

Passano i giorni, poi le settimane. Arriva qualche segnalazione, ma nessuna conferma.

Fino a marzo, quando qualcosa cambia.

Nelle immagini di una fototrappola compare un corgi: si muove di notte, mangia velocemente e scappa.

Potrebbe essere Queen.

Scattano gli appostamenti. Notti intere ad aspettare, tentativi che falliscono uno dopo l’altro. La cagnolina non si fa vedere, cambia abitudini, sfugge a ogni trappola.

Poi, il 12 marzo, la svolta.

Queen torna in pieno giorno, spinta dalla fame. È il momento giusto.

Si avvicina, annusa, entra nella gabbia…

e finalmente, dopo 98 giorni… è presa

Quando Nadia e Moreno arrivano, Queen li riconosce subito. Si agita, piange, cerca il loro contatto.

E in quell’istante si scioglie tutto: la paura, la fatica, l’attesa.

Queen è davvero tornata a casa.

Resta un mistero cosa sia accaduto in quei tre mesi, e come sia finita lontano da casa

Ma oggi conta solo una cosa: Queen è viva, ed è di nuovo con la sua famiglia.

Una storia che lascia un messaggio forte: non arrendersi mai.