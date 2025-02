Udine città dei cantieri, partito quello di Via Poscolle per la ristrutturazione della condotta idrica e del sistema fognario ad opera di Cafc, cui seguirà il rifacimento completo del porfido. Il complesso di lavori sarà lo stesso che ha riguardato via Battisti, che ora ha invertito il senso di marcia.

E’ durato 5 mesi invece il cantiere di via Palladio, con le attività commerciali che hanno perso circa il 60 % di fatturato.