Capitale Cultura, Pordenone: domani il verdetto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cresce l’attesa a Pordenone, finalista assieme ad altre 9 città. Domani il ministro Alessandro Giuli alle 11.30 a Roma comunicherà la città capitale italiana della Cultura 2027. All’ex convento di San Francesco, istituzioni e associazioni si daranno appuntamento per seguire assieme l’annuncio, incrociando le dita. Telefriuli, che già aveva seguito l’audizione del 26 febbraio nella Capitale, sarà in diretta a partire dalle 11 per vivere l’attesa e raccogliere i commenti.