Capitale italiana della Cultura, Pordenone attende il verdetto il 12 marzo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pordenone incrocia le dita e si stringe in un abbraccio comune aspettando l’annuncio ufficiale. Se il sogno della capitale italiana della cultura 2027 diventerà realtà, lo si scoprirà mercoledì 12 marzo alle 11.30. Quando il ministro della Cultura Alessandro Giulia, dalla sala Spadolini del Ministero a Roma, svelerà la città prescelta tra le dieci finaliste. E se nella Capitale ci saranno il vicesindaco reggente Alberto Parigi e la dirigente Flavia Maraston, a Pordenone, all’ex convento di San Francesco, dove sarà allestito un maxischermo per seguire la diretta, istituzioni associazioni ed enti che hanno partecipato al dossier di candidatura attenderanno il verdetto con impazienza. L’audizione al ministero, il 26 febbraio, era stata salutata dai complimenti della commissione, ma lo steso si può dire di altre città, in particolare La Spezia, la rivale più accreditata. Se Pordenone dovesse trionfare, beneficerà anche di un milione di euro oltre a importanti ricadute di visibilità e turistiche. Dita incrociate, insomma, fino al verdetto.