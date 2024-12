Capodanno a Udine senza botti

Dal 24 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 a Udine , sarà vietato accendere, sparare, lanciare e utilizzare fuochi artificiali, giocattoli pirici di libera vendita e materiali esplodenti di qualsiasi tipo. Resta invece sempre consentito l’utilizzo di dispositivi non esplosivi e a basso impatto sonoro, come fontane luminose, tubi lancia coriandoli e bacchette scintillanti. Le violazioni dell’ordinanza comunale potranno portare a sanzioni amministrative da 100 a 600 euro. Sarà vietato l’utilizzo di contenitori in vetro, ceramica o metallo nel corso dei festeggiamenti di Capodanno in Piazza Primo Maggio. Saranno consentiti esclusivamente contenitori in materiale compostabile e biodegradabile, in linea con le politiche di sicurezza e sostenibilità adottate dal Comune.