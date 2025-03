Casarsa, partito il cantiere in stazione: via le barriere architettoniche

Sono partiti i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche della Stazione ferroviaria di Casarsa della Delizia, la quarta più trafficata dell’intero Friuli Venezia Giulia con 700 mila viaggiatori l’anno. Un intervento molto atteso dalla comunità, con l’Amministrazione comunale che si è fortemente impegnata per quest’opera rivolgendosi anche agli enti superiori fino al Governo. Il sindaco Claudio Colussi ha visitato il cantiere insieme ai delegati di Rete Ferroviaria Italiana che stanno seguendo il progetto esecutivo.

Nel dettaglio l’intervento di miglioramento dell’accessibilità, che vede stanziati 4 milioni 900 mila euro, vedrà l’installazione di 3 ascensori (uno per ogni marciapiede di accesso ai vari binari), manutenzione straordinaria dei marciapiedi stessi (che saranno innalzati rispetto agli attuali) e impermeabilizzazione delle pensiline, nuovo arredo e sedute per l’attesa, ridefinizione dei flussi pedonali sui marciapiedi e rinnovamento della segnaletica. Il cantiere in questa prima fase si sta concentrando sulla banchina del primo binario.