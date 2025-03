Case Ater, nuovi parametri: per gli stranieri bastano 2 anni di residenza

I parametri rivisti per i nuovi bandi delle case Ater, ma anche le strategie sulle politiche abitative da parte della Regione sono stati al centro dell’incontro della conferenza delle quattro Ater del Friuli Venezia che si è svolta Pordenone alla presenza dell’assessore regionale al Territorio Cristina Amirante. L’obiettivo è cogliere le peculiarità di ogni Comune, con diverse esigenze abitative.

Quanto ai prossimi bambi, in uscita ad aprile, saranno uniformati nei requisiti, con la novità che riguarda gli stranieri: il parametrio per la residenza in regione è stato abbassato da 5 a 2 anni.