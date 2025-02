Castello di Gemona: conclusi i lavori di manutenzione straordinaria

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria nel complesso del Castello di Gemona del Friuli realizzati dagli operai regionali del Servizio Sistemazione idraulico-forestale, irrigazione e bonifica della Direzione risorse agroalimentari forestali e ittiche.

L’intervento, oggetto della convenzione tra Comune di Gemona del Friuli e Regione FVG nata nel maggio 2024 e di durata triennale, comprende da una parte l’esecuzione di lavori di manutenzione della vegetazione arbustiva ed arborea, dall’altra la riqualificazione di alcuni manufatti funzionali alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione turistica dell’area del castello medievale.

I lavori hanno avuto inizio a novembre. In una prima fase si è intervenuti sull’area delle altane, situate sui terrazzamenti sul fronte sud e sud est del Colle. In questa zona, abbandonata da anni, la squadra ha eseguito il taglio della vegetazione arbustiva e infestante per ridare visibilità ai terrazzamenti in muri di pietra e alle varie scalinate (su un’area di 8.000 metri quadrati). Successivamente i lavori sono proseguiti sulla parte ovest, con la pulizia di un’area di oltre 1.000 metri quadrati del percorso “Elti – Zignoni” (realizzato nel 1939 e ora non agibile) che collega la sommità del colle direttamente alla principale piazza del Ferro.

Oltre al Castello, sono stati ripuliti i percorsi della postazione militare del Monte Ercole, situata su un’area di 7.000 mq a nord di Ospedaletto e facente parte del complesso difensivo dell’Alto Tagliamento, restituendo così la piena fruibilità turistica al sito, che ospita anche un museo fotografico a cielo aperto.

Accanto alle operazioni sul verde (abbattimenti di alberi in precarie condizioni fitosanitarie, decespugliamento), nei prossimi anni gli operai regionali realizzeranno piccoli interventi edili di ripristino necessari alla fruizione in sicurezza delle aree da parte dei visitatori quali il ripristino delle protezioni che delimitano i percorsi dei visitatori, nonché la sistemazione di tratti di gradinate e muretti in pietra lungo i percorsi.