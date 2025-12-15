Castello di Natale, la magia delle feste a Colloredo di Monte Albano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La magia delle feste ha animato anche quest’anno Colloredo di Monte Albano. E’ andata in scena nel fine settimana la quarta edizione del Castello di Natale, iniziativa dalla locale Pro Loco e dalla Comunità collinare del Friuli.

Le porte dello storico maniero si sono aperte per accogliere famiglie e turisti. Le sale interne e la corte hanno ospitato artigiani e produttori locali per un “Mercatino di Natale” all’insegna dell’handmade Fvg. Sono stati organizzati diversi laboratori a tema natalizio per adulti e bambini. L’area food ha proposto piatti tipici del territorio e bevande calde. Ad arricchire il tutto anche diversi momenti di intrattenimento: la musica delle feste con la banda e poi il passaggio dei krampus.

Per l’occasione sono state anche organizzate visite guidate al castello, con la possibilità di sbirciare verso il cantiere, con il mastio che sta riprendendo forma, e di godere del panorama.