Cavarzerani, nuove polemiche e richiesta di sopralluogo

Nuovo capitolo nella vicenda dell’ex Cavarzerani di Udine, dove sono ospitati 453 richiedenti asilo. Il consigliere comunale Andrea Di Lenardo di Alleanza Verdi e Sinistra denuncia che, in vista di una possibile visita politica lunedì, la cooperativa Officine Sociali avrebbe fatto arrivare cinque persone da Oderzo per pulire il centro, bagni compresi. Di Lenardo si chiede perché gli interventi non siano stati effettuati prima, ricordando anche l’aumento della distribuzione d’acqua e gli interventi dell’idrospurgo dopo le sue segnalazioni.

Intanto i consiglieri regionali del Partito Democratico Manuela Celotti, Massimiliano Pozzo e Francesco Martines hanno chiesto formalmente al Prefetto di poter accedere alla struttura. L’obiettivo è verificare direttamente le condizioni denunciate: bagni intasati, ambienti allagati, presenza di topi e servizi insufficienti. Per il Pd è necessario intervenire e ripensare il modello di accoglienza, puntando su strutture più piccole e integrate nel territorio.