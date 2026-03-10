Ceghedaccio, 33 anni a 33 giri: grande festa alla Fiera di Udine

Trentatré anni come i 33 giri dei vinili che continuano ad appassionare generazioni intere. Il Ceghedaccio, lo storico “one day show” dedicato alla musica anni ’70, ’80 e ’90, celebra nel 2026 un traguardo simbolico e lo fa annunciando il prossimo appuntamento in programma venerdì 10 aprile al Padiglione 6 della Fiera di Udine.

A un mese esatto dalla serata, è infatti ufficialmente partita la caccia al biglietto per non lasciarsi sfuggire uno degli eventi “made in Fvg” più amati e longevi, capace da oltre tre decenni di richiamare migliaia di appassionati pronti a vivere una notte all’insegna della musica, dello stile e dell’atmosfera inconfondibile delle discoteche di un tempo.

Il Ceghedaccio è infatti molto più di una semplice serata: è un vero e proprio viaggio nel tempo, che continua a trasmettere le “vibes” delle sale da ballo di ieri e che non conosce confini. Il suo successo non si limita al Friuli Venezia Giulia, ma coinvolge anche Slovenia, Carinzia e sempre più regioni italiane, a conferma del fascino di un format unico nel panorama nazionale.

Il programma e le novità

Dalle 20 all’1.30 di notte, come la rigorosa tradizione vuole, il cuore pulsante della serata sarà la musica, suonata da Renato Pontoni, anima del Ceghedaccio assieme a Carlo P., rigorosamente su vinile con dischi scelti da una collezione di oltre 20 mila titoli e performance live. Un viaggio sonoro tra le grandi icone della musica internazionale: Michael Jackson, Duran Duran, Queen, Village People, Bee Gees, Abba, Boney M., Donna Summer, Madonna, Corona, Gala e molti altri artisti che hanno segnato la storia della disco music. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza contribuiranno scenografie ed effetti speciali degni di un grande concerto.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla convivialità. Sul sito della manifestazione sono disponibili e prenotabili i servizi extra pensati per soddisfare diverse esigenze, come tavoli e posti a sedere, Vip Park e altre soluzioni dedicate. Sarà inoltre presente l’area food, dove si potrà mangiare prima dell’inizio della festa e ricaricare le energie durante la serata con una selezione di specialità locali. Confermato anche il corner “alcol free”, sempre più apprezzato, dove gustare birre e drink analcolici per un divertimento sicuro e responsabile.

Novità importante di questa edizione riguarda l’acquisto dei biglietti: anche online i possessori della Card digitale del Ceghedaccio potranno acquistare il ticket a prezzo ridotto. Fino ad ora infatti il vantaggio riservato agli iscritti tramite Card era disponibile solo nelle prevendite fisiche, mentre da questa serata sarà possibile sfruttarlo anche sulla piattaforma di vendita online. L’organizzazione consiglia a tutti coloro che hanno la card “fisica” di rinnovarla richiedendola sul sito della manifestazione in modo tale che dalla prossima serata tutti potranno usufruire del nuovo servizio.

Sono già aperte le prevendite, acquistabili sia online su Vivaticket sia nei punti vendita sul territorio. Per facilitare la partecipazione sarà inoltre attivo un servizio di pullman da Trieste con posti prenotabili direttamente sul sito della manifestazione. Per informazioni e acquisto biglietti: www.ceghedaccio.com.