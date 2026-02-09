Chiavris–Paderno, il quartiere al centro: un anno di eventi grazie al bando comunale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Le Associazioni per il Quartiere 2026” Un anno di cultura, sport, formazione e comunità nel cuore di Chiavris–Paderno Il Consiglio di Quartiere Partecipato Udine 7 presenta “Le Associazioni per il Quartiere 2026”, un

ricco programma annuale di iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative e formative dedicate ai cittadini del quartiere di Chiavris–Paderno. Un progetto corale, costruito grazie alla collaborazione di numerose associazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione, valorizzare il territorio per rendere Chiavris-Paderno un luogo ancora più vivo, inclusivo e accogliente!”. Per tutto il 2026 il quartiere sarà animato da eventi, incontri e attività suddivisi in tre grandi ambiti:

• Sport e ricreatività

• Arte, cultura e spettacolo

• Formazione e educazione civica

Un calendario ampio e diversificato, pensato per coinvolgere persone di tutte le età e rispondere ai

bisogni sociali, culturali e aggregativi della comunità.

SPORT E RICREATIVITÀ

Play Zone – Chiavris-Paderno

Aprile–maggio 2026

L’Associazione Coccinelle Rosa A.P.S. propone un innovativo urban game che trasforma gli spazi

urbani in luoghi di incontro, scoperta e appartenenza. Un’attività inclusiva, dedicata a tutte le età e

particolarmente attenta agli adolescenti, per stimolare curiosità, collaborazione e socializzazione,

valorizzando il quartiere come spazio condiviso.

Giornata di sport inclusivo

6–13 giugno 2026 – Impianti sportivi di Via del Maglio e Palaindoor Ovidio Bernes

Una grande festa dello sport aperta a tutti, organizzata da Sbrindella Basket e Atletica Malignani,

con la partecipazione del C.S.E.N e di numerose realtà sportive del territorio.

Bambini, famiglie, anziani e persone con disabilità potranno provare diverse discipline in un clima di

gioco e inclusione. La giornata si concluderà con premiazioni e un momento conviviale animato dal

format teatrale Il Caffè del Venerdì dell’Associazione S.C.S. San Marco

ARTE, CULTURA E SPETTACOLO

Concerto di Paul Millns – “History of a kiss”

9 febbraio 2026 – Auditorium di Paderno (Udine)

L’U.T.E. “Paolo Naliato” porta a Udine Paul Millns, pianista e cantautore inglese di straordinaria intensità: un maestro del blues e del soul, capace di colpire al cuore con una voce che richiama la

potenza di Joe Cocker, la ruvidità di Tom Waits e la profondità di Ray Charles.

Concerto – “A spasso nel tempo

7 marzo 2026 – Auditorium di Paderno (Udine)

La Pro Loco di Paderno A.P.S. propone il concerto A spasso nel tempo, con la rock band dei Forever

Mats. Un concerto-spettacolo che porta indietro nel tempo a bordo di un iconico van hippy anni ’70

in un viaggio musicale tra blues, beat, rock e cantautorato. Un’esperienza emozionante che riporta

alla luce i momenti più epici della musica che ha segnato generazioni.

Teatro-documentario – “Rumore bianco”

Aprile 2026 – Auditorium di Paderno

Il Comitato Paderno-Beivars propone un film poetico dedicato al Tagliamento, ultimo fiume selvaggio d’Europa, simbolo di natura libera e patrimonio ambientale del Friuli.

Teatro-documentario – “Un posto sicuro”

Aprile 2026 – Auditorium di Paderno

Un’opera intensa che racconta la tragedia dell’amianto a Casale Monferrato e l’impatto umano e

sociale della vicenda Eternit. A cura del Comitato Paderno-Beivars A.P.S.

Teatro – “Storiis di Glemone”

9 maggio 2026 – Sala Mons. Leandro Comelli

L’Associazione S.C.S. San Marco presenta uno spettacolo in lingua friulana dedicato alle storie di

Gemona e del suo territorio, nel 50° anniversario del terremoto del 1976.

Documentario – “Le rogge del Torre”

Ottobre 2026 – Auditorium di Paderno

Un film del regista friulano Fabrizio Zanfagnini, seguito da una tavola rotonda su temi ecologici e

naturalistici del territorio, in collaborazione con l’U.T.E. “Paolo Naliato”.

FORMAZIONE E EDUCAZIONE CIVICA

Ciclo di incontri – “Costruire comunità”

Aprile–settembre 2026

Udine Solidale Anteas organizza venti incontri dedicati alla socialità e al benessere delle persone

fragili, con attività pratiche come laboratori creativi, riciclo, lavori a maglia e gruppi di cammino.

Incontro – “Informare per prevenire”

Settembre–ottobre 2026

Consumatori Attivi FVG A.P.S. propone un appuntamento informativo su truffe, contratti non richiesti

e strumenti di tutela, rivolto in particolare alle persone più vulnerabili.

Incontro – “Comunicare bene per vivere meglio”

Ottobre 2026

Coesi A.P.S. offre un laboratorio formativo guidato da counselor professionisti per migliorare comunicazione, ascolto e gestione dei conflitti.

Incontro – “Benefici della Musicoterapia”

Ottobre 2026

A cura de Il Giardino dell’Ascolto A.P.S., un approfondimento sugli effetti terapeutici dell’esperienza

sonora.

Incontro – “Come preparare la famiglia al futuro”

Ottobre 2026

Un incontro dedicato alla gestione consapevole del patrimonio familiare, sempre a cura de Il Giardino

dell’Ascolto A.P.S.

Ciclo di incontri – “Dipendenze”

Ottobre–novembre 2026

ACAT propone serate di approfondimento su alcool, droghe e comportamenti di dipendenza.

Seminari – “Temi vari”

Novembre 2026

L’Associazione I Nostri Diritti A.P.S. organizza due seminari dedicati a bullismo e danneggiamenti,

educazione stradale.

UNA MAPPA PER ORIENTARSI NEL QUARTIERE

Le associazioni del quartiere Chiavris-Paderno annunciano la realizzazione e la distribuzione gratuita di una mappa cartografica dei servizi di quartiere, uno strumento pratico pensato per

migliorare l’orientamento e la conoscenza del territorio da parte dei cittadini. Il progetto nasce grazie

alla collaborazione tra le realtà associative locali e alcuni sponsor commerciali che hanno scelto di

sostenere l’iniziativa, riconoscendo l’importanza di valorizzare i servizi e le risorse presenti nel quartiere. Nella nuova mappa, realizzata in scala 1:7500, i cittadini potranno individuare: le sedi delle

associazioni attive nel quartiere, palestre e impianti sportivi, farmacie, uffici postali, parrocchie e

istituzioni religiose, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. L’obiettivo è fornire un supporto concreto a residenti, famiglie, nuovi arrivati e visitatori, facilitando la scoperta dei servizi e promuovendo

una maggiore connessione con la vita di quartiere. Un piccolo strumento, ma un grande passo

per rendere Chiavris-Paderno un quartiere sempre più accessibile, informato e coeso.

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE PARTECIPATO 7 – CHIAVRIS PADERNO

Il CQP7 è un organismo che promuove la partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni

comunali, favorendo il dialogo tra istituzioni, associazioni e residenti. Rappresenta oltre quindici

realtà associative del territorio e si impegna a migliorare servizi, relazioni sociali e qualità della vita

del quartiere.

Sedi delle riunioni:

• Sala riunioni U.T.E. “Paolo Naliato”, Via Piemonte 82 – Udine

• Sala “don Davide Floreani”, Parrocchia di San Marco Evangelista, Viale Volontari della Libertà 61 – Udine

E-mail: [email protected]

Un invito alla partecipazione

“Le Associazioni per il Quartiere 2026” rappresenta un’occasione unica per vivere il territorio,

incontrarsi, crescere insieme e costruire una comunità più forte. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, condividere e contribuire alla vita del quartiere.