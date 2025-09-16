Ciclovia Alpe Adria a nuovo: lavori in 16 gallerie tra Tarvisio e Moggio Udinese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuova luce, è il caso di dirlo, per le 16 gallerie del tratto di 34 chilometri compreso tra Tarvisio e Moggio Udinese: per i lavori di sistemazione delle volte e di illuminazione sono stati consegnati i lavori da parte della Regione

Alla consegna, a cui ha fatto seguito la firma in Municipio, hanno preso parte, accanto all’assessore Amirante, il sindaco di Chiusaforte, Fabrizio Fuccaro, i funzionari di Fvg Strade, il direttore dei lavori e i rappresentanti delle imprese esecutrici.

L’intervento, dal valore complessivo di 1.238.000 euro, prevede una durata contrattuale di 180 giorni, per gli interventi di sistemazione delle volte