Ciclovia Trilive, lavori entro giugno 2026

La Ciclovia Trilive sarà lunga 278 chilometri e unirà Trieste, Lignano e Venezia, attraversando la Riviera friulana e il Veneto orientale. Il progetto è stato al centro del tavolo tecnico regionale per la mobilità, riunito oggi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. I cantieri principali, finanziati dal PNRR, sono partiti nel 2025 e procedono per lotti, tra cui il tratto Torviscosa–Latisana. La conclusione dell’opera è prevista per giugno 2026. Una volta completata, la ciclovia rafforzerà la mobilità sostenibile e il cicloturismo lungo l’Adriatico.