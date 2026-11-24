Per un intervistato su due, la sanità è la prima preoccupazione, seguita dall’assistenza agli anziani: le due voci – segnalate rispettivamente dal 53% e dal 41% dei 295 intervistati dalla Cisl Fvg nell’ambito di una indagine sulla contrattazione sociale – sono in cima alle richieste a Enti Locali.

L’indagine del sindacato sarà presentata ai lavori del Consiglio Generale della Cisl Fvg e ha messo in evidenza aspettative e difficoltà, emerge una fotografia a luci e ombre del mondo sociale.

“Abbiamo voluto interpellare persone di varia provenienza ed età per capire quali sono i loro bisogni e quali gap incontrano nella vita quotidiana in regione per comporre richieste mirate, agli enti pubblici principalmente, attraverso un buon esercizio della contrattazione sociale”, spiega la segretaria della Cisl Fvg, Renata Della Ricca.

Tra i temi da portare agli Enti Locali la sanità territoriale e le liste d’attesa sono prime per distacco (53%), poi assistenza agli anziani e ai non autosufficienti (41%);politiche per giovani, lavoro, contrasto a povertà e casa. Nella valutazione di 11 ambiti su una scala da 1 a 5. Agli ultimi posti, pur sopra la sufficienza, Case di Comunità e trasporto pubblico. Dunque tra gli interventi economici la richiesta più frequente ai Comuni sono agevolazioni per anziani e pensionati (50%), riduzione delle tariffe dei servizi comunali (46%) e sostegno ai disabili (45%). Per il 54% del campione nel proprio Comune sono insufficienti alcuni servizi e il 62% ha avuto difficoltà nell’accesso ai servizi pubblici. Le 476 risposte libere indicano difficoltà di accesso in uffici, burocrazia e servizi digitali (47%), davanti a sanità e liste d’attesa (36%). Tra i servizi che mancano: quelli per anziani e non autosufficienti, poi sanità e trasporti. Il tema più citato è la sanità (24%). Alla richiesta di proposte, i rispondenti mettono in primo piano famiglie, infanzia e scuola (27%), sanità e liste d’attesa (26%) e anziani, non autosufficienza e caregiver (25%), poi contrasto alla povertà e sostegno economico. Alcune formulazioni: più posti per asili nido, accesso prioritario per i figli dei genitori lavoratori; più attenzione alle famiglie che devono gestire anziani e disabili; ridurre le tariffe per scuole, asili nido e case di riposo. La sanità – priorità per ogni età – pesa meno tra i 45-59enni (43%) che tra under 45 (59%) e over 60 (65%). Cambia il peso dell’ assistenza agli anziani, priorità per il 44% dei 45-59enni e il 45% degli over 60 ma solo per il 20% degli under 45; le difficoltà di accesso ai servizi sono più diffuse tra i 45-59enni (67%) che tra gli over 60 (60%) e gli under 45 (46%).

“Tra i 45 e i 59 anni c’è una generazione stretta tra due responsabilità: genitori che invecchiano e hanno bisogno di cure, e figli che crescono e hanno bisogno di scuola, servizi e opportunità. È la generazione sandwich, la fascia con più difficoltà ad accedere ai servizi pubblici: persone che lavorano, accompagnano i genitori alle visite, aspettano liste d’attesa fino a due anni e, allo stesso tempo, devono far quadrare i costi di scuola, trasporti e servizi per i figli. Quando i servizi mancano o sono lontani, la cura ricade sulle famiglie e in particolare sulle donne: chiediamo a Comuni e Regione di mettere al centro dei tavoli di contrattazione sociale questa generazione.

“Pensioni e sanità – dice il segretario generale Cisl Fvg, Alberto Monticco – non sono temi da trattare solo in fase di Legge di Bilancio ma” sempre. In regioni come Fvg, dove “l’invecchiamento della popolazione e la solitudine degli anziani sono sfide quotidiane, la contrattazione sociale è lo strumento per integrare il sociale con il sanitario: significa negoziare risorse per il trasporto protetto, la non autosufficienza, per l’assistenza domiciliare e per evitare che le famiglie e le persone più fragili rinuncino a curarsi”