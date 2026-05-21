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Città Fiera premia la tua classe: oltre 900 kit didattici alle scuole del FVG

L’iniziativa solidale che in dodici anni ha donato oltre due milioni e 250 mila euro in materiale didattico alle scuole del Friuli Venezia Giulia
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una proposta unica pensata per il territorio, nata con spirito solidale, a cui è facile partecipare, “Città Fiera premia la tua Classe” nasce a seguito delle numerose richieste di aiuto da parte delle scuole del Friuli-Venezia Giulia.  In 12 edizioni ha donato 2.250.000 euro in materiale didattico coinvolgendo oltre 200.000 studenti. Un’iniziativa che di anno in anno si è arricchita per rispondere alle effettive esigenze delle scuole, donando materiali utili alle attività come ad esempio: microscopi digitali, monitor interattivi, notebook, biblioteche di classe e molto altro.

Il valore sociale di “Città Fiera premia la tua Classe” viene riconosciuto anche delle diverse realtà istituzionali del territorio che ogni anno rinnovano il loro patrocinio. La nuova importante partnership di quest’anno ha visto il coinvolgimento del Teatro Nuovo Giovanni da Udine che regalerà l’esperienza del “Teatro Bambino” con l’ingresso ad uno spettacolo per l’intera classe selezionata. Anche quest’anno si è rinnovata la collaborazione con ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana, che indice un Premio Speciale in lingua friulana e premia tutte le classi partecipanti con l’omaggio di materiale e pubblicazioni in friulano. L’obiettivo è quello di valorizzare la didattica plurilingue che invita gli alunni ad esplorare il mondo attraverso la lingua e la cultura del proprio territorio. Anche quest’anno c’è stata un’ampia adesione, con oltre 100 elaborati nelle due categorie del premio (disegno e tema). Un interesse che cresce di anno in anno sia come numero di scuole aderenti, sia come numero di elaborati, soprattutto temi in lingua friulana. In virtù della sempre maggiore partecipazione, a partire da quest’anno il premio speciale ARLeF sarà assegnato a tre vincitori, con la consegna quindi di una ulteriore gift card rispetto alle precedenti edizioni. Si è rinnovata per il terzo anno anche la collaborazione con la Fondazione Agrifood FVG, che gestisce per conto della Regione il marchio IO SONO FVG. La collaborazione con “Città Fiera premia la tua Classe” si è concretizzata quest’anno sviluppando il tema “SCATTA IL MARCHIO” – Caccia fotografica ai prodotti IO SONO FVG”. Le classi sono state invitate a realizzare un poster fotografico con i prodotti “IO SONO FVG” oppure un disegno collettivo di classe realizzato con qualsiasi tecnica, che rappresenti uno o più prodotti tipici raffigurati in un luogo caratteristico del FVG.  I premi saranno una visita didattica in un’azienda agroalimentare del Friuli Venezia Giulia e 15 kit di attrezzatura sportiva. Città Fiera premia la tua classe è diventato veicolo di diffusione quindi anche per iniziative culturali del territorio per la sua capacità di arrivare al cuore della scuola e delle famiglie.

Giovedì 21 maggio si è chiusa la 12^ edizione dell’iniziativa che ha regalato oltre 900 kit didattici alle oltre 210 scuole aderenti alcune delle quali hanno partecipato anche con 13 sezioni dello stesso plesso, è stata l’occasione per consegnare i premi ad estrazione alle 40 classi vincitrici. Un momento di incontro che ha visto la partecipazione del Fondatore di Città Fiera Antonio Maria Bardelli,  dei patrocinatori dell’iniziativa, con la presenza l’Assessore cultura e Istruzione del Comune di Martignacco Valentina Bordet, del Direttore di Agrifood FVG Pierpaolo Rovere, del Presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine Paolo Vidali, del presidente dell’ARLeF Eros Cisilino e per l’Università degli Studi di Udine prof.ssa Elisabetta Scarton, Delegata del Rettore per Orientamento e tutorato.

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