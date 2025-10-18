Codroipo, inaugurata la Fiera di San Simone: tradizione, comunità e identità

Con un minuto di silenzio in memoria dei tre carabinieri morti a Castel d’Azzano, si è aperta oggi a Codroipo la Fiera di San Simone, giunta alla 46ª edizione. Un evento che fino al 28 ottobre proporrà oltre 200 appuntamenti tra esposizioni, incontri e attività per famiglie. Alla cerimonia inaugurale, insieme al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, hanno partecipato rappresentanti istituzionali e associazioni del territorio. Un’edizione record per partecipazione, che conferma la fiera come simbolo di coesione e identità del Medio Friuli, con spazio anche allo sport grazie alla presentazione della nuova maglia della Polisportiva Codroipo Calcio.