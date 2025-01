Coldiretti su mercato coperto in Piazza XX settembre: serve uno studio puntuale

Propositiva e collaborativa Coldiretti sull’idea del Comune di dare alla città di Udine un mercato coperto in piazza XX Settembre. “Siamo a conoscenza da diverso tempo e siamo sempre stati coinvolti e parteci nei tavoli di dialogo – afferma Vanessa Orlando Coordinatrice Campagna Amica FVG – che il Comune stesso negli anni ha convocato con i portatori di interesse. Siamo sempre stati collaborativi con il Comune, con cui abbiamo da sempre un ottimo rapporto di sinergia e se il comune ci coinvolgerà di nuovo, saremo propositivi e pro attivi anche in questa partita, forti del fatto che noi abbiamo dalla nostra anche l’esperienza ormai di sei anni di attività del mercato coperto di Campagna Amica. Conosciamo punti di forza e di debolezza da valutare – conclude Orlando – e certamente potremo dire la nostra, utile alla realizzazione del progetto che il Comune ha in mente e che ha certamente bisogno di uno studio puntuale, soprattutto per quanto riguarda i contenuti e le attività che si vorranno inserire”.