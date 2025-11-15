  • Aiello del Friuli
sabato 15 Novembre 2025
Territorio

Colletta Alimentare 2025: un gesto che aiuta 1,7 milioni di persone

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In quasi 12.000 supermercati in tutta Italia, oltre 155.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che accolgono oltre 1.755.000 persone in difficoltà.

“La Colletta Alimentare è un gesto che da quasi trent’anni proponiamo come occasione per educarci tutti alla condivisione e alla responsabilità”, afferma Marco Piuri, presidente di Fondazione Banco Alimentare ETS. “Cadere in povertà è un rischio che può riguardare ciascuno di noi: una condizione che può presentarsi nei momenti di fragilità. Per questo siamo tutti chiamati a farcene carico, con gesti semplici ma significativi. La Colletta Alimentare è una risposta concreta, un segno che restituisce speranza e dignità”. Le testimonianze raccolte ogni anno lo confermano: “Sono in pensione, non posso permettermi molto…ma qualcosa voglio donarlo anch’io”, ha detto una signora anziana consegnando ai volontari una scatola di lenticchie. O ancora “Non ho tanto, ma so cosa vuol dire non avere nulla. Questo pacco di biscotti è per chi sta peggio di me”, ha raccontato un ex detenuto, porgendo il suo contributo. “È in questi piccoli gesti – conclude Piuri – che riconosciamo la forza di un popolo capace di condividere: la Colletta è davvero un segno che fa la differenza”. In Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale gli alimenti saranno distribuiti a 288 Organizzazioni Partner Territoriali che assistono circa 39 mila persone in difficoltà. “E’ un gesto semplice e concreto, sempre uguale ma che si rinnova ogni anno nella sua proposta educativa- afferma Paolo Olivo, presidente di Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ODV. Il Papa, nel messaggio per la IX Giornata Mondiale dei Poveri di domenica 16 novembre, ci mette in guardia

dal pericolo di abituarci e di rassegnarci di fronte al susseguirsi di nuove ondate di impoverimento e ci chiama a creare nuovi segni di speranza che testimoniano la carità. Ecco perché oggi, più che mai, invitiamo tutti al gesto della Colletta Alimentare.” Dal 15 novembre al 1 dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it . La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2025 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere – Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.

Ultime notizie

Trieste, emozione in piazza per la consegna del cappello alpino ai giovani VFI
Artegna e Buja: nuovi spazi per comunità e famiglie, tra storia e futuro
Alig, a Udine in scena la più grande vetrina del lavoro del Nordest
Colletta Alimentare 2025: un gesto che aiuta 1,7 milioni di persone
Udine, il calendario che accende la solidarietà: presentato il progetto di Luca Onlus
