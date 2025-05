Cominciano i viaggi di Stories for Passengers

I confini geografici e quelli dell’immaginazione saranno i protagonisti dei viaggi di SFP – Stories for Passengers: il progetto transfrontaliero – finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO – ideato da Puntozero (Italia) e PiNA (Slovenia) che trasforma ogni spostamento in un’esperienza immersiva, all’insegna della narrazione: «Le storie che ascolterete – ha fatto sapere il team di lavoro – sono state scritte per voi. Sono storie che invitano a guardare il proprio viaggio da una nuova prospettiva».

LA PRIMA PRESENTAZIONE UFFICIALE – La presentazione ufficiale sarà ospitata dall’XCenter di Nova Gorica, dalle 18 del 31 maggio, nel primo evento, di una serie, prevista nei mesi a venire. Sarà un appuntamento speciale con cui gli organizzatori – insieme agli autori, agli attori e ai due curatori Carlo Zoratti e Jaka Smerkolj Simoneti, con Daniele Fior che ha curato il progetto audio e Mauricio Valdés San Emeterio che si è occupato delle tracce binaurali – intendono celebrare l’avvio dell’iniziativa e presentare l’app, grazie a cui fare la propria esperienza. Terminata la presentazione e il rinfresco, alle 20, un gruppo di persone potrà farà un viaggio gratuito (necessario uno smartphone carico e delle cuffiette auricolari).

L’APP GRATUITA DA SCARICARE – Il progetto unisce il viaggio, alla narrazione. Grazie all’app Tracks, disponibile gratuitamente per smartphone (sia per Apple che per Android), è possibile ascoltare racconti sonori originali (grazie alle voci di Daniele Fior, Tanja Fior, Marjuta Slamič Adriano Giraldi, Anuša Kodelja, Sandro Pivotti, Maria Grazia Plos, Vladimir Jurc, Filip Štepec, Maximilian Merrill, Robin Merrill) ambientati nei territori di confine tra Friuli Venezia Giulia e Primorska e ispirati dalla storia delle ferrovie e degli autobus delle regioni, attorno alle città gemelle di Gorizia e Nova Gorica, e dai passeggeri che hanno viaggiato in queste terre. Ogni traccia è progettata per accompagnare una specifica linea. Le tratte coinvolte dal progetto comprenderanno linee ferroviarie – come Udine-Gorizia, Trieste-Gorizia, Venezia-Udine, fino a Trieste-Lubiana e Lubiana-Trieste – e linee di autobus urbani ed extraurbani tra Gorizia, Nova Gorica, Lubiana, Capodistria e l’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Alcune storie, inoltre, sono state pensate dagli autori per dei luoghi di passaggio come il bar della stazione di Cormons o una fermata dell’autobus dell’aeroporto del Fvg.

CONTENUTI AUDIO CREATI SITE SPECIFIC – Le narrazioni – disponibili in italiano, sloveno e inglese – sono il frutto di una collaborazione tra autrici e autori dei due Paesi (Jacopo Bottani, Astrid Casali, Valentina Diana, Zeno Du Ban, Gilberto Innocenti, Anuša Kodelja, Manca Kok & Tery Žeželj, Sandro Pivotti, Filip Štepec, Neja Tomšič), che hanno attinto da storia, cronaca, cultura e tradizione locale per dar voce a paesaggi e persone. Ogni traccia audio è stata progettata per accompagnare una tratta specifica – sia in andata che in ritorno – creando un legame tra racconto e territorio. Pur essendo accessibili ovunque, le narrazioni mostrano la loro potenza immersiva quando ascoltate nel luogo per cui sono state scritte, trattandosi di contenuti audio creati in site specific. Non è un caso, dunque, se nel corso dei viaggi sonori gli utenti saranno invitati a utilizzare degli oggetti di uso comune, compiere delle piccole azioni e muoversi nello spazio in cui si trovano. Tracks – Stories for Passengers sarà dunque un’occasione unica per scoprire il territorio transfrontaliero attraverso l’ascolto e per trasformare il tempo del viaggio in uno spazio di immaginazione.