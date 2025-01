Comune di Udine al lavoro per la messa in sicurezza delle aree dismesse

GUARDA IL VIDEO E’ sempre sul tema sicurezza il comune di Udine è al lavoro anche per la riqualificazione delle aree dismesse, sia pubbliche che private. “Si tratta di zone sotto osservazione da diversi anni” spiega l’Assessore all’Urbanistica Andrea Zini. “Stiamo mettendo in campo ragionamenti e progettualità per il futuro ma è bene ricordare che si tratta di aree private, con diversi proprietari, su cui la competenza comunale è limitata. Per questo abbiamo mandato una richiesta ufficiale in Prefettura di un nuovo Comitato Ordine e Sicurezza, per far convenire anche le parti private, al fine di identificare congiuntamente delle soluzioni per queste vaste zone in completo abbandono. E’ necessario garantire maggiore igiene, sicurezza e vivibilità alle aree residenziali limitrofe.