Concorsone della scuola, in Fvg 6.098 candidati per 1.057 posti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Al via oggi le prove del concorso per reclutare a tempo indeterminato 44.654 insegnanti in tutta Italia, dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori. A puntare alla cattedra sono in 553.181. I candidati del Friuli Venezia Giulia sono 6.098, per 1.057 posti a bando, il 17% rispetto al totale degli aspiranti prof.

“Il concorso che inizia oggi e le future assunzioni – spiega il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – segnano un ulteriore passo avanti per combattere il precariato e per garantire agli studenti un’educazione di qualità, favorendo la continuità didattica”.

La prova scritta si svolge su postazione informatica nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. Ciascun candidato avrà 100 minuti per rispondere a 50 quesiti a risposta multipla. Superano la prova scritta e accedono all’orale i candidati che raggiungono un punteggio di almeno 70/100. La prova orale dovrà accertare la preparazione dei candidati sia sotto il profilo specificamente disciplinare sia per quanto riguarda la capacità didattica: per questo oltre al tirocinio è previsto anche lo svolgimento di una lezione simulata. “Il nostro obiettivo – precisa il Ministro Valditara – è di dare stabilità al reclutamento, selezionando i futuri docenti anche alla luce della loro attitudine a insegnare”.

Al concorso per la scuola dell’infanzia e per la primaria il numero di candidati in Friuli Venezia Giulia è di 1.269, per 403 posti a bando, sia comuni che di sostegno, poco meno del 32% del totale degli aspiranti.

Al concorso per la scuola secondaria di I e II grado il numero di candidati in regione è di 4.829, i posti a bando 654, il 14%.