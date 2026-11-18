Il Consiglio provinciale di Confcommercio Udine si allarga e rafforza la presenza del comparto turistico-ricettivo con l’ingresso di Beatrice Nardini, direttrice de La Corte delle Fucine di Buttrio, chiamata a farne parte in rappresentanza del mondo alberghiero.

La decisione nasce da un invito del presidente provinciale Giovanni Da Pozzo, maturato a seguito di un incontro con la diretta interessata, al quale hanno partecipato anche il direttore di Confcommercio Udine Lorenzo Mazzolini, il vicepresidente Alessandro Tollon e il presidente mandamentale di Confcommercio Friuli Orientale Maurizio Temporini. L’ingresso sarà formalizzato attraverso il passaggio in Giunta provinciale. Seguirà il successivo percorso per la rappresentanza a livello mandamentale.

«Abbiamo ritenuto di aprire ulteriormente il nostro Consiglio provinciale a una componente strategica per l’economia del territorio come quella alberghiera – dichiara Da Pozzo –. Beatrice Nardini porta con sé competenze manageriali e conoscenza delle dinamiche economiche. Il suo contributo potrà arricchire il confronto all’interno della nostra organizzazione e rafforzare il dialogo con un settore fondamentale per lo sviluppo turistico del Friuli».