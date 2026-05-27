Contarena riapre a giugno: ultimi lavori e ricerca del personale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Contarena si prepara a riaprire le porte con una nuova gestione firmata Signorvino, dopo 4 anni di serrande abbassate

Lo storico locale nel cuore di Udine aprirà per inizio estate.

Secondo quanto comunicato dal Comune, i lavori di restyling dovrebbero concludersi entro giugno, seguiti dalle ultime operazioni di allestimento che porteranno all’apertura ufficiale tra giugno e luglio.

Le due sale principali manterranno intatti, mentre nuovi arredi e soluzioni funzionali accompagneranno il rilancio del locale.

Prevista anche una riorganizzazione degli spazi all’esterno con un dehor destinato a ridare vitalità al portico.

Dalle immagini si vede il cantiere sia ormai nelle fasi finali: all’interno gli operai stanno completando gli allestimenti e sulle vetrine campeggiano già le insegne Signorvino insieme agli annunci per la ricerca di personale.