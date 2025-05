Cri Day a Pordenone, nel 2024 i volontari hanno operato per 50mila ore

Il ruolo della croce rossa di Pordenone al centro di una giornata di festa in occasione del Cri-Day che nel capoluogo della Destra Tagliamento ha festeggiato la giornata internazionale insieme al 110° anniversario di fondazione del Comitato di Pordenone, uno dei più antichi in Italia. Conta quasi 500 volontari che si dedicano a diverse attività, tra cui l’assistenza sanitaria, il supporto logistico e la promozione di iniziative di volontariato. In piazza XX Settembre è stata allestita la “cittadella della Croce Rossa, che ha messo in vetrina tutta l’attività del comitato del Friuli Occidentale dando la possibilità alle persone di toccare con mano l’impegno dei volontari. Il tutto attraverso iniziative come l’ambulanza dei peluches, sicurezza on the road, l’inclusione sociale e una escape room per vivere le emergenze. Nel solo 2024, più di 50 mila ore a supporto del territorio con quasi 500 volontari, oltre 2mila ore di formazione, 344 uscite con le Unità di strada, più di duemila borse spesa consegnate, oltre 2.400 trasporti in ambulanza e più di 1.700 interventi di assistenza sanitaria. Alla giornata di festa ha partecipato anche l’assessore regionale Riccardo Riccardi che ha ricordato il ruolo determinante della Croce Rossa nella gestione delle emergenze più recenti, dalla pandemia agli eventi meteorologici estremi, evidenziando la sinergia operativa con la Protezione civile regionale.