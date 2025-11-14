Da cartoline a film: la Pordenone del ‘900 rivive con l’intelligenza artificiale

La Pordenone del passato riprende vita grazie all’intelligenza artificiale e all’iniziativa dell’associazione Lucescrittura. Le vie, le piazze, il lavoro nei cotonifici, le scuole, le attività commerciali cittadine catapultano lo spettatore nel periodo dalla Belle Époque al miracolo economico. Il progetto nasce da un’idea di Piergiorgio Grizzo e Carlo Sam il quale realizzato un filmato rianimando le vecchie cartoline messa a disposizione dall’archivio di Gino Argentin con la musica di Paolo Vincenzo Bomben.

“Non è un effetto speciale – sottolineano i due – ma è un modo per restituire profondità e respiro alle immagini che hanno fissato la memoria della città. Ogni cartolina è stata scelta, digitalizzata ad alta risoluzione e restaurata con grande attenzione a luci, toni e texture. Solo dopo questo lavoro di pazienza si è passati all’animazione: segmentazione dei piani (primo, medio, sfondo), ricostruzione delle parti “nascoste” e applicazione di movimenti minimi — parallasse, micro-pan, zoom delicati — così da far “respirare” piazze, vie e prospettive”.

Il risultato è un racconto che unisce emozione e rigore: le cartoline non vengono riscritte, ma valorizzate. L’AI qui non sostituisce la storia: la aiuta a farsi vedere e capire, soprattutto da chi incontra questi luoghi per la prima volta.

“Questo video è un primo passo – concludono Grizzo e Sam -. Vogliamo proseguire con la realizzazione di un cortometraggio di 15–20 minuti capace di far rivivere, con immagini e suoni d’epoca rielaborati dall’AI, la nostra città lungo i decenni del ’900 un progetto che potrebbe inserirsi naturalmente nel percorso di Pordenone Capitale della Cultura 2027.