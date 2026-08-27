Da Friuli Doc a Friuli Dog, a Udine mega festa con gli amici a 4 zampe

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una novità assoluta per Friuli Doc: per la prima volta la manifestazione udinese apre uno spazio interamente dedicato agli amici a quattro zampe.

Sabato 12 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, il Parco Moretti ospiterà infatti la prima edizione di Friuli Dog.

Una mattinata con attività dinamiche e dimostrazioni, grazie alla partecipazione di associazioni del territorio e unità cinofile operative, ma anche un’occasione per sensibilizzare sul corretto rapporto tra uomo e animale.

L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti, anche a chi non possiede un cane.