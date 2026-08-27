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Da Friuli Doc a Friuli Dog, a Udine mega festa con gli amici a 4 zampe

Sabato 12 settembre al Parco Moretti di Udine, una mattinata di attività, incontri e iniziative dedicate ai cani e al rapporto con i loro proprietari
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una novità assoluta per Friuli Doc: per la prima volta la manifestazione udinese apre uno spazio interamente dedicato agli amici a quattro zampe.

Sabato 12 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, il Parco Moretti ospiterà infatti la prima edizione di Friuli Dog.

Una mattinata con attività dinamiche e dimostrazioni, grazie alla partecipazione di associazioni del territorio e unità cinofile operative, ma anche un’occasione per sensibilizzare sul corretto rapporto tra uomo e animale.

L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti, anche a chi non possiede un cane.

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