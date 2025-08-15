Dal ghiacciaio al mare in camera d’aria: l’impresa solidale di Martin Müller

Dodici giorni di viaggio, oltre 400 chilometri percorsi a bordo di una semplice camera d’aria, dalla cima più alta dell’Austria fino al mare di Lignano Sabbiadoro. È l’impresa sportiva e benefica di Martin Müller, 69 anni, ex insegnante e volto noto in Austria per le sue raccolte fondi a favore del progetto “Licht im Dunkel” della ORF 3. Partito dal ghiacciaio del Grossglockner, a 3.798 metri, ha seguito corsi d’acqua in Tirolo e Carinzia, per poi affrontare il fiume Tagliamento dalle sorgenti fino alla foce. Ieri pomeriggio l’arrivo a Marina Uno, accolto dall’assessore allo sport Gianni Iermano, da rappresentanti della società Lignano Pineta e dai canottieri locali. Dopo una breve sosta, l’ultima tappa simbolica fino al Pontile a Mare di Lignano Pineta, per poi godersi il meritato riposo all’hotel President. Un’impresa di determinazione, avventura e solidarietà che ha unito le Alpi all’Adriatico per una buona causa.