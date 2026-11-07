Degrado: stop all’alcol in strada e 19 nuove telecamere

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Linea dura del comune di Pordenone contro la mala movida. Per due locali disposta la chiusura anticipata.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Pordenone sceglie la linea della fermezza contro il degrado e la mala movida, mettendo in campo un piano articolato di interventi per restituire decoro e serenità a residenti e commercianti. Il pacchetto di misure straordinarie, definito dal Comune in stretta intesa con Prefettura e Questura durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, intende tracciare una rotta chiara anche in vista del percorso che porterà la città a essere Capitale Italiana della Cultura nel 2027.

La novità principale, in vigore da lunedì, riguarda il divieto assoluto e h24 di consumare bevande alcoliche in strade, piazze e parchi su tutto il territorio comunale, con sanzioni da 25 a 500 euro per i trasgressori.

I provvedimenti, che resteranno attivi fino al 28 febbraio 2027 per coprire anche il periodo delle festività e del Carnevale, prevedono una serie di azioni mirate sulle aree più critiche della città. In piazza XX Settembre e nel collegamento con via Bertossi scatterà il divieto di stazionamento e assembramento in presenza di schiamazzi, molestie o imbrattamenti, con la possibilità di allontanare i responsabili. Per due esercizi commerciali del centro – un minimarket e una kebabberia, segnalati dalla Questura come punti critici per liti e disordini – è stata disposta la chiusura anticipata alle ore 20. Diventerà invece permanente la chiusura notturna del cancello di piazzetta Costantini dalle 22 alle 7.

Accanto ai divieti, la strategia dell’amministrazione punta forte sulla prevenzione e sul controllo del territorio. È stato predisposto un piano straordinario di potenziamento dell’illuminazione pubblica in zone chiave come parco Querini, piazza Risorgimento, viale Trento e largo San Giorgio. Contestualmente, la rete di videosorveglianza municipale si arricchirà di 19 nuovi siti ad alta tecnologia collegati alla centrale della Polizia locale, mentre l’unità cinofila intensificherà i controlli antidroga nei parchi e vicino alle scuole.

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