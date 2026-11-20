Oltre un milione e centomila euro per sostenere chi, ogni giorno, dedica tempo ed energie all’assistenza di un familiare con disabilità. È quanto mette in campo la Regione con l’approvazione, da parte della Giunta, delle nuove linee di indirizzo e programmazione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.

La dote finanziaria complessiva supera 1,1 milioni di euro. L’obiettivo è tradurre in un aiuto concreto il riconoscimento dell’attività di cura non professionale, attraverso l’erogazione di un assegno mensile di 300 euro per dodici mesi.

La programmazione regionale ha tracciato due direttrici principali per la destinazione dei fondi: da un lato il sostegno ai caregiver che assistono persone in condizione di disabilità gravissima; dall’altro, il supporto ai programmi di accompagnamento mirati al ricongiungimento tra il caregiver e la persona assistita. La gestione operativa sarà affidata agli Ambiti territoriali sociali, che avranno il compito di individuare i beneficiari e assegnare i contributi seguendo i criteri stabiliti dalla Regione.

“Con questa delibera – ha fatto sapere l’assessore alla Disabilità, Riccardo Riccardi – confermiamo l’impegno della Regione a riconoscere il valore sociale ed economico dell’attività dei caregiver familiari, mettendo a disposizione risorse concrete per sostenere chi assiste un proprio caro”.