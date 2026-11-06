Donne, allarme violenza: è boom di richieste d’aiuto

Una città in costante crescita demografica deve fare i conti non solo con lo sviluppo economico e urbano, ma anche con la necessità di rafforzare i presidi di protezione sociale. È in questo scenario che si inserisce l’inaugurazione della nuova sede del Centro Antiviolenza Voce Donna di Pordenone, aperta in Via Cairoli. Un intervento cruciale per il territorio, confermato dai dati preoccupanti sulle richieste d’aiuto: nel corso del 2026 l’associazione ha accolto 430 persone, registrando un incremento del 40% rispetto all’anno precedente, con 15 donne e 16 minori ospitati nelle cinque case-rifugio della rete.

All’evento inaugurale ha preso parte il Prefetto di Pordenone, Michele Lastella, il quale ha rimarcato l’importanza strategica di una rete territoriale coesa e pronta a fare squadra per la tutela delle persone più vulnerabili.

La realizzazione dei nuovi spazi è stata resa possibile anche grazie ai fondi della campagna di responsabilità sociale “Il mondo ha bisogno delle donne”, promossa da Despar Nord. Un sostegno fondamentale ribadito dalla presidente dell’associazione Voce Donna, Silvia Brunetta, che durante la cerimonia ha sottolineato il valore profondo del nuovo presidio.