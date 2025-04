Dopo due mesi riapre al transito veicolare di Via Poscolle Alta

Dopo due mesi di cantiere, via Poscolle Alta a Udine riapre ufficialmente al traffico veicolare. I lavori, iniziati lo scorso 10 febbraio, hanno interessato un importante intervento di sostituzione dei sottoservizi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura urbana. Si è concluso infatti il secondo dei tre interventi previsti per la riqualificazione dell’area del “ferro di cavallo”, nel cuore del centro storico. Per garantire comunque l’accesso alla ZTL ai mezzi autorizzati, è stato invertito il senso di marcia di via Cesare Battisti. Nel frattempo, sono iniziati i lavori in via Canciani, l’ultimo tassello della riqualificazione del cosiddetto ‘ferro di cavallo’ del centro storico. E per questo, il mercato settimanale di piazza XX Settembre è stato temporaneamente trasferito in piazza Duomo a partire dal 28 aprile e per tutta la durata dei lavori, che dovrebbero concludersi entro luglio .