Dora è una cagnolona di circa 30 chili, incrocio tra Schnauzer e Rottweiler, nata il 25 ottobre 2013. La sua storia è fatta di incontri, separazioni e seconde possibilità. Dopo i primi due anni trascorsi in famiglia, nel dicembre 2015 viene affidata al Rifugio AIPA di Gorizia, perché i suoi proprietari non possono più occuparsi di lei.

Proprio in quel periodo una donna, ancora addolorata per la perdita del suo cane Max, uno spinone che aveva adottato dopo l’abbandono, decide di frequentare il canile per portare a passeggio gli animali ospitati. Le affidano Dora. All’inizio la cagnolona sembra soltanto un po’ sovrappeso, ma un’ecografia svela una sorpresa: aspetta tredici cuccioli. Li mette al mondo il 31 dicembre 2015.

I piccoli trovano tutti una famiglia. Dora, invece, rimane in rifugio, in attesa di essere scelta. Il 2 settembre 2016 arriva il suo giorno: la volontaria e Davide la adottano. Da allora Dora diventa parte della loro vita, compagna inseparabile di passeggiate, escursioni e arrampicate. Li segue in montagna, sulle falesie e al mare, dove ama osservare l’acqua come una paziente pescatrice, sempre in attesa di catturare un pesce.

Per nove anni la vita scorre serena. Poi, nel novembre 2025, Dora smette di appoggiare la zampa anteriore sinistra. Gli esami rivelano un sarcoma già esteso fino alla spalla. Il veterinario Lenarduzzi della clinica Gaspardis di Visco spiega che, per liberarla dal dolore, è necessaria l’amputazione dell’arto. L’intervento viene eseguito il 1° dicembre 2025.

Il giorno successivo, quando rivede la sua proprietaria, Dora le corre incontro sulle tre zampe rimaste. Seguono dieci giorni molto difficili, tra medicazioni, dolore e preoccupazione. Il sostegno dei veterinari, dello staff della clinica e delle persone vicine alla famiglia aiuta tutti ad affrontare il periodo più delicato. Poco alla volta Dora recupera le forze e trova un nuovo equilibrio.

Dal febbraio al maggio successivo, seguita dalla dottoressa Gloria Gaspardis a Visco, affronta anche un ciclo di chemioterapia con somministrazioni mensili. Secondo il racconto della famiglia, il trattamento non le provoca particolari disturbi e la malattia risulta scomparsa. In seguito Dora deve sottoporsi a un ulteriore intervento al ginocchio posteriore destro, rinforzato con una placca metallica.

Ma la famiglia non si arrende all’idea che Dora debba rinunciare a camminare con maggiore sostegno. Dopo diverse ricerche, contatta l’Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino per realizzare una protesi alla zampa anteriore. Da Gorizia affrontano un lungo viaggio in automobile per incontrare Roberto Ariagno e i professionisti della struttura. Con tecnologie di rilevazione e stampa 3D vengono raccolte le misure necessarie.

Tre settimane dopo, la famiglia torna a Torino, percorrendo nuovamente circa 500 chilometri, per ritirare la nuova zampa. All’inizio Dora è incerta: muove i primi passi aiutata dalla sua proprietaria, poi trova gradualmente il coraggio di avanzare anche da sola. La protesi richiede un periodo di adattamento e, per ragioni di lavoro, i proprietari non riescono ancora a farla esercitare ogni giorno. I progressi, però, ci sono.

Roberto Ariagno continua a seguire a distanza il percorso di Dora e a informarsi sui suoi miglioramenti. Per la famiglia ogni piccolo passo è una conquista: dopo le paure, gli interventi e i sacrifici, resta il desiderio di tornare a condividere sentieri, viaggi e nuove avventure. La storia di Dora racconta soprattutto questo: la capacità di adattarsi, la fiducia e la forza di un legame che non si ferma davanti alle difficoltà.